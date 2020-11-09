Приставы арестовали участки "Пермского свинокомплекса" из-за долгов перед энергетиками

Судебные приставы Прикамья за многомиллионный долг перед "Пермской энергосбытовой компанией" арестовали участки Пермского свинокомплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП.

Долги акционерного общества за газ, тепло, электроэнергию составляют 31 млн руб.

Для принудительного взыскания долга судебные приставы арестовали два земельных участка акционерного общества. Предварительная стоимость недвижимости составляет 6,5 млн руб. После заключения специалиста-оценщика и определения окончательной стоимости земельных участков будет запущена процедура принудительной реализации.

100% акций "Пермского свинокомплекса" принадлежат краевому правительству.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник в краевом правительстве, до реализации участков дело дойдет вряд ли. Свинокомплекс является одним из крупных должников региона за энергоресурсы. Причина – неэффективная система теплоснабжения. Сейчас модернизацией системы теплоснабжения сельхозпредприятие занимается "Комплексные системы промышленной автоматизации" (КСПА), аффилированное с Пермской приборостроительной компанией. С ООО был заключен контракт стоимостью 185 млн руб. Подрядчик должен построить сеть блочных котельных.

По информации издания, новые котельные будут подключены до конца года. При этом старая котельная АО "Пермский свинокомплекс" останется отапливать поселок Майский.