На Южном Урале главу района выберут из трех кандидатов
На пост главы Красноармейского района Челябинской области претендуют три кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии.
По итогам конкурса победителями признаны глава Шумовского сельского поселения Евгений Кундиус, первый заместитель главы Красноармейского района Сергей Сергеев и депутат районного Собрания депутатов Красноармейского района Евгений Третьяков.
Нового руководителя муниципалитета выберут 18 ноября на заседании районного собрания депутатов.