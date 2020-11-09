По итогам конкурса победителями признаны глава Шумовского сельского поселения Евгений Кундиус, первый заместитель главы Красноармейского района Сергей Сергеев и депутат районного Собрания депутатов Красноармейского района Евгений Третьяков.

На пост главы Красноармейского района Челябинской области претендуют три кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной мэрии.

На Южном Урале главу района выберут из трех кандидатов





