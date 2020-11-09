Памфилова предложила ввести неделю каникул на период многодневного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования. Об этом она сама рассказала в интервью ТАСС.

По словам главы ЦИК, в тех школах, где проводится голосование, проблема разделения учебного процесса и выборов продолжает существовать, поэтому там "проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю".

Напомним, ранее Памфилова предложила Владимиру Путину перенести единый день голосования и другие возможные выборы с периода, на который выпадает учебный год.

"Надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах. У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - заявила глава избиркома.