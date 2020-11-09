09 Ноября 2020
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Политика В России
Госдума (2018) | Фото: RT

"Справедливая Россия" выступила против законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей

"Справедливая Россия" выступила против законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей, первое чтение которого намечено на 25 ноября. Об этом сообщается на страницах партии в соцсетях.
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Отмечается, что законопроект не защищает детей, а "превращает вопрос отобрания детей в автоматизированный процесс".

"Закон не требует наличия никакой причинно-следственной связи между действиями родителей и угрозой ребенку. Если правоприменители усмотрели факт угрозы, то они могут его отобрать. По логике этой инициативы выходит, что родители априори виновны. За 24 часа у них нет возможности воспользоваться юридической защитой, доказать, что их ребенку ничего не угрожает", - говорится в заявлении.

Вместо того чтобы решать реальные проблемы семей с детьми и помогать им, "Единая Россия" добавляет родителям головную. "Справедливая Россия" требует организовать широкое общественное обсуждение законопроекта.

Напомним, законопроект разрабатывался втайне и был неожиданно внесен в Госдуму 10 июля депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Хотя более трех лет в Совете Федерации разрабатывался настоящий законопроект о поддержке и защите семьи, который прошел множество парламентских слушаний с участием просемейных экспертов, родительской общественности, представителей Правительства, Верховного суда, регионов, органов опеки (он тоже внесен в Госдуму).

Против законопроекта Крашенинникова-Клишаса выступили более 200 общественных организаций, РПЦ, а более 115 тыс. граждан подписали соответствующую петицию. Проект делает родителей беспомощными перед опекой, которой предоставляются неограниченные полномочия по установлению факта "угрозы ребенку" и не налагается никакой ответственности. Суд же будет узаконивать решение опеки, поскольку у него не будет никакой другой позиции, считает член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации адвокат Анна Швабауэр.

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"Справедливая Россия" выступила против законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей

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Теги: семья, дети, опека, ювенальные экспресс-суды, Справедливая Россия



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