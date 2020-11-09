Подробности инцидента на военном аэродроме в Воронеже: убиты три человека, объявлен план "Перехват"

Стали известны подробности нападения солдата-срочника на сослуживцев в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем.

По данным Life Shot, погибли три человека: майор, ефрейтор и рядовой. Еще один госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Тот же канал сообщает, что 20-летний военнослужащий Антон Макаров подрался с дежурным по полку майором Ермолаевым (один из убитых), который приехал в батальон с проверкой. Ранее СМИ сообщили, что солдат напал на первую жертву с топором. После Макаров забрал пистолет майора и открыл стрельбу. После он скрылся, предположительно у молодого человека при себе ПМ и два магазина к нему.

О том, где находится сейчас нападавший, поступают противоречивые сведения. Источник ТАСС сообщает: "Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части". По другим данным, Макаров скрылся с территории части и в городе сейчас объявлен план "Перехват".