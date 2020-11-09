Два эстонских министра заявили о фальсификации выборов в США

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме и его отец, глава МВД страны, Март Хельме заявили, что результаты президентских выборов в США были сфальсифицированы, сообщает Еrr.

По словам министра финансов, нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно нагло сфальсифицировать. А мировые СМИ почти не пишут о том, как успех Дональда Трампа мог "растаять".

"Если Трампа отстранят от власти, то в Америке больше не действует Конституция", - сказал он.

Март Хельме считает, что Джо Байдена привело к власти так называемое глубинное государство, чтобы полностью развязать руки для своих действий. Он назвал Байдена и его сына "коррумпированными мерзавцами".

Накануне.RU писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что является вбросом.