09 Ноября 2020
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защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Медики Хакасии заявили о катастрофической ситуации с COVID-19 в регионе

Хакасия увеличит коечный фонд для больных COVID-19 до тысячи мест. Решение принято на экстренном совещании в минздраве республики.

Ранее медики Хакасии заявили о критической ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе о нехватке мест в больницах.

По данным местного минздрава, для пациентов с коронавирусом переоборудуют хирургический корпус республиканской больницы, что позволит создать 200 дополнительных коек, 30 из которых — реанимационные.

Ранее медики Хакасии в обращении президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу пожаловались на то, что в республике до сих пор должным образом не организовано оказание помощи больным COVID-19.

"Мы стоим с больными в очередях по шесть, по десять часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту", — цитирует слова врача Рulse19.ru.

В регион была направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, сообщает Regnum.

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие регионы. Ранее СМИ сообщали, что ковидные больницы Ростова-на-Дону и других городов региона заполнены больше, чем на 100%. Но эту информацию опроверг замминистра здравоохранения Ростовской области Александр Крат. На прошлой неделе он сообщил о заполнении коечного фонда на 78%, а полное заполнение, по его словам, бывает только в моменты пиковой нагрузки, тогда пациенты направляются в другие заведения.

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Медики Хакасии заявили о катастрофической ситуации с COVID-19 в регионе

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Теги: хакасия, коронавирус, медики



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