09 Ноября 2020
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Краснодар стрельба полицейские (2017) | Фото: СК РФ по Краснодарскому краю

СМИ: На военном аэродроме в Воронеже срочник убил нескольких сослуживцев и сбежал

СМИ сообщили об убийстве на территории военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. Так, Life Shot сообщает, что 20-летний солдат-срочник открыл стрельбу по людям, в результате чего скончались несколько человек (местное издание "Моё!" сообщает о двух или трех погибших.

После нападения мужчина скрылся, прихватив с собой пистолет и два магазина к нему. По данным местных СМИ, убийца напал на первую жертву с топором около пяти утра, отобрал оружие и начал стрельбу. Также сообщается, что есть раненые.

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СМИ: На военном аэродроме в Воронеже срочник убил нескольких сослуживцев и сбежал

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Теги: убийство, солдат-срочник, нападение, военный аэродром, стрельба



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