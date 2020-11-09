СМИ: На военном аэродроме в Воронеже срочник убил нескольких сослуживцев и сбежал

СМИ сообщили об убийстве на территории военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. Так, Life Shot сообщает, что 20-летний солдат-срочник открыл стрельбу по людям, в результате чего скончались несколько человек (местное издание "Моё!" сообщает о двух или трех погибших.

После нападения мужчина скрылся, прихватив с собой пистолет и два магазина к нему. По данным местных СМИ, убийца напал на первую жертву с топором около пяти утра, отобрал оружие и начал стрельбу. Также сообщается, что есть раненые.