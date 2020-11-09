На Южном Урале за сутки 189 человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 189 человек подтвержден COVID-19, шесть человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 21 тыс. 883 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 452 заболевших. За сутки выписаны 48 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 691 пациент.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались мужчины 44, 48 и 69 лет. Еще у трех женщин коронавирус был сопутствующим заболеванием. Им было 50, 59 и 82 года.