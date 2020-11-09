09 Ноября 2020
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (2020) | Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Кирилл нарушил самоизоляцию, совершив несколько литургий в выходные

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл для проведения богослужений нарушил самоизоляцию. О мероприятиях с участием владыки, прошедших в выходные дни, сообщает сама епархия.

Напомним, 2 ноября сообщалось, что после контакта с зараженным коронавирусом владыка решил работать дистанционно, дабы не подвергать опасности прихожан. Самоизоляция в таком случае должна составлять от 10 до 14 дней.

Несмотря на это, в субботу, 7 ноября, митрополит совершил Божественную литургию и панихиду о всех от века почивших в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья города Екатеринбурга. А в воскресенье - литургию в день памяти великомученика Димитрия Солунского. При этом оба раза он был не один, ему сослужили секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко) и клирик храма во имя Симеона Верхотурского иеромонах Алексий (Яцейко). Информацию об этом также официально приводит сайт епархии.

митрополит Кирилл нарушил самоизоляцию(2020)|Фото: Пресс-служба епархии

На момент публикации комментарий епархии о причинах нарушения режима самоизоляции получить не удалось.

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Митрополит Кирилл нарушил самоизоляцию, совершив несколько литургий в выходные

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Теги: Митрополит Кирилл, самоизоляция, Божественная литургия, домовой храм Симеона Верхотурского, коронавирус



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