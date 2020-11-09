Митрополит Кирилл нарушил самоизоляцию, совершив несколько литургий в выходные

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл для проведения богослужений нарушил самоизоляцию. О мероприятиях с участием владыки, прошедших в выходные дни, сообщает сама епархия.

Напомним, 2 ноября сообщалось, что после контакта с зараженным коронавирусом владыка решил работать дистанционно, дабы не подвергать опасности прихожан. Самоизоляция в таком случае должна составлять от 10 до 14 дней.

Несмотря на это, в субботу, 7 ноября, митрополит совершил Божественную литургию и панихиду о всех от века почивших в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья города Екатеринбурга. А в воскресенье - литургию в день памяти великомученика Димитрия Солунского. При этом оба раза он был не один, ему сослужили секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко) и клирик храма во имя Симеона Верхотурского иеромонах Алексий (Яцейко). Информацию об этом также официально приводит сайт епархии.

На момент публикации комментарий епархии о причинах нарушения режима самоизоляции получить не удалось.