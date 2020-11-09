09 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Надпись в магазине &quot;вход в масках&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Закрывать ТЦ в Свердловской области не будут, но посещать их – "не лучшее время"

В Свердловской области не собираются закрывать торговые центры из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
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По его словам, закрытие ТЦ в качестве меры профилактики заболеваемости в данный момент не рассматривается.

"Отдельные элементы, например, ограничение работы игровых зон в выходные дни – это было реализовано. Сейчас самое главное и самое важное – добиться выполнения тех правил поведения, которые довольно просты. Это соблюдение масочного режима, социальной дистанции. Нужно как можно меньше находиться в местах массового пребывания людей", - рассказал Козловских.

Он призвал посещать торговые центры только в случае крайней необходимости, отметив, что сейчас для этого "не лучшее время". Также глава Роспотребнадзора добавил, что тех ограничений, который введены в регионе, на данный момент достаточно.

Кроме этого Дмитрий Козловских сообщил, что на Среднем Урале больше всего коронавирусом болеют рабочие, а также врачи и учителя.

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Закрывать ТЦ в Свердловской области не будут, но посещать их – "не лучшее время"

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Теги: торговые центры, закрытие, Козловских, Свердловская область



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