Заняв Белый дом, Джо Байден первым делом введет всеобщий масочный режим - СМИ

Стало известно о первом распоряжении, которое отдаст Джо Байден, когда займет Овальный кабинет в Белом доме.

По данным Fox News, 46-й президент США попытается ввести на территории всей страны обязательный масочный режим. Об этом ему придется договариваться с каждым отдельным губернатором (по законам США введение таких ограничений – полномочия властей штата), а то и с каждым отдельным мэром.

Эксперты в США считают, что принуждение к ношению масок может привести к недовольству и восстанию против этой меры безопасности. Нет единогласия и в команде Байдена: по слухам некоторые соратники кандидата в президенты от Демократической партии считают, что маски не нужны, а вот социальную дистанцию важно соблюдать.

Интересно, что Байден не призывал своих сторонников скромно отпраздновать его победу на выборах: на прошлой неделе голосовавшие за него американцы массово собирались на улицах, обнимались и поздравляли друг друга. Хотя на большинстве из сторонников Байдена были маски, социальную дистанцию они не соблюдали.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 9,9 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 237 тыс. связанным с ним смертей.