Вертолёты сменили паромы на переправе Салехард – Лабытнанги

На переправе Салехард – Лабытнанги до следующей навигации закрыто движение паромов. Им на смену пришли вертолёты, сообщили Накануне.RU в департаменте транспорта Ямала.

Движение паромов закрыто с 21.00 7 ноября. По словам директора окружной дирекции транспорта Виталия Лагутина, вертолёты готовы к выходу на линию, но всё будет зависеть от погодных условий.

"Если у вас запланирована поездка авиа- или ж/д-транспортом, рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды", - уточнил он.

Вертолётные рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Стоимость проезда – 1 тыс. 130 руб. – для взрослого пассажира, 565 руб. – для детей, стоимость провоза багажа до 20 кг – бесплатно, более 20 кг – 11 руб. 30 коп. за 1 кг. Билеты приобретаются в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме.

После того, как лёд на переправе станет достаточно толстым, на линию выйдут два судна на воздушной подушке "Нептун – 23". Стоимость проезда для пассажира "подушки" составит 135 руб. для взрослого, 67 руб. 50 коп. – для ребёнка, провоз багажа – 13 руб. 50 коп. за 10 кг.