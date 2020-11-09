Вертолёты сменили паромы на переправе Салехард – Лабытнанги

09 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
переправа Салехард - Лабытнанги, Обь (2015) | Фото: Накануне.ru

Вертолёты сменили паромы на переправе Салехард – Лабытнанги

На переправе Салехард – Лабытнанги до следующей навигации закрыто движение паромов. Им на смену пришли вертолёты, сообщили Накануне.RU в департаменте транспорта Ямала.
Читайте также:

Движение паромов закрыто с 21.00 7 ноября. По словам директора окружной дирекции транспорта Виталия Лагутина, вертолёты готовы к выходу на линию, но всё будет зависеть от погодных условий.

"Если у вас запланирована поездка авиа- или ж/д-транспортом, рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды", - уточнил он.

Вертолётные рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Стоимость проезда – 1 тыс. 130 руб. – для взрослого пассажира, 565 руб. – для детей, стоимость провоза багажа до 20 кг – бесплатно, более 20 кг – 11 руб. 30 коп. за 1 кг. Билеты приобретаются в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме.

После того, как лёд на переправе станет достаточно толстым, на линию выйдут два судна на воздушной подушке "Нептун – 23". Стоимость проезда для пассажира "подушки" составит 135 руб. для взрослого, 67 руб. 50 коп. – для ребёнка, провоз багажа – 13 руб. 50 коп. за 10 кг.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вертолёты сменили паромы на переправе Салехард – Лабытнанги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Салехард - Лабытнанги, переправа, вертолёт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети