09 Ноября 2020
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аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Порядок оформления мелких аварий могут пересмотреть из-за "повторных" ДТП

МВД России и правительство Москвы прорабатывают идею изменить порядок оформления мелких аварий, сообщает газета "Коммерсантъ".

Поясняется, что будет проанализирована статистика смертей в результате "повторных" аварий - происшествий в момент оформления аварий.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, 10% погибших на дорогах города стали жертвами именно таких происшествий.

В департаменте транспорта Москвы считают, что 40% аварий, связанных с наездом на другое авто, происходят в результате оформления другого ДТП — причем чаще всего на МКАД.

Два года назад порядок оформления ДТП в правилах уже менялся - именно с целью упрощения процедур. Однако, отмечают эксперты, водители до сих опасаются оформлять мелкие аварии самостоятельно.

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Порядок оформления мелких аварий могут пересмотреть из-за "повторных" ДТП

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Теги: дтп, порядок оформления дтп, автоаварии



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