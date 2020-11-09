09 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Мотовилихинские заводы, Мотовилиха, сталеплавильный цех, рабочие, завод (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области коронавирусом больше других болеют рабочие, врачи и учителя

На Среднем Урале больше всего коронавирусом болеют рабочие, а также врачи и учителя. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, за минувшую неделю в регионе был выявлен 1 тыс. 961 случай заболеваемости COVID-19.

"Повышенный уровень заболеваемости у нас зарегистрирован в нескольких муниципалитетах. Это города Сухой Лог, Красноуральск, Ачитский городской округ, Березовский городской округ, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Талицкий городской округ и Байкаловский муниципальный район", - сообщил Козловских.

Он уточнил, что на первом месте среди заболевших возрастная группа от 50 до 64 лет. На втором месте – с 30 до 49 лет, на третьем – подростки. Если говорить о социальном статусе заболевших, на первом месте работающие граждане (47,6%), на втором – пенсионеры (19%), на третьем – неработающие граждане трудоспособного возраста (18,7%).

Совещание по экологической обстановке, Дмитрий Козловских(2019)|Фото: Накануне.RU

"В профессиональной структуре высокий удельный вес (30%) занимают рабочие промышленных предприятий. Здесь картина немного изменилась – до этого превалировали офисные работники. На второе место вышли работники медицинских организаций и на третьем – работники образовательных организаций", - отметил глава свердловского Роспотребнадзора.

Он добавил, что каждый случай заболеваемости расследуется отдельно, выясняются предположительные места инфицирования.

"На первом месте, это отмечают 43,7% заболевших – бытовые контакты, визит в гости или посещение мест массового пребывания людей. Чуть меньше их стали связывать с общественным транспортом. 16,4% отмечают контакты с заболевшими по месту работы. Контакты в семье отмечают 14,6%", - заключил Дмитрий Козловских.

Напомним, на минувшей неделе в Свердловской области продлили режим самоизоляции для групп риска до 23 ноября.

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В Свердловской области коронавирусом больше других болеют рабочие, врачи и учителя

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Теги: коронавирус, заболевшие, Козловских, Свердловская область



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