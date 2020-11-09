09 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
люди, толпа, население (2017) | Фото:sibdepo.ru

СП: Естественная убыль населения в России во время пандемии увеличилась на 30%

Естественная убыль населения в России с начала 2020 года увеличилась более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 316,3 тыс. человек, говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета Счетной палаты РФ.
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Число умерших в среднем в 1,4 раза превысило число родившихся (в прошлом году – в 1,2 раза). В 41 российском регионе этот показатель составил дот 1,5 до 2,4 раза.

Согласно данным аудиторов, в первом полугодии родилось 811,7 тыс. россиян – это на 57% меньше, чем в тот же период в 2019 года. Ограничение трансграничных перемещений повлияло на миграционный прирост – он компенсировал естественную убыль только на 20,6%.

Другое наблюдение: уменьшилось число работающих россиян. В сентябре этого года безработица достигла максимум за последние восемь лет – 6,3% от трудоспособного населения. Всего в стране безработными числятся 4,3 млн граждан (хотя эксперты отмечают, что реальная безработица может быть значительно выше).

Напомним, в октябре кабинет министров скорректировал собственный прогноз по убыли населения. В проекте единого плана по достижению национальных целей до 2030 года говорится, что скорость сокращения общей численности россиян уже в 2020 году возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в 2019 году.

Согласно документу, за 2020-2024 годы население России уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Перелом ситуации возможен только в 2030 году.

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СП: Естественная убыль населения в России во время пандемии увеличилась на 30%

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Теги: естественная убыль населения, миграционный прирост, пандемия



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