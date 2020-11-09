Уралмашевцы выступили против строительства высоток в микрорайоне

Жители Уралмаша выступили против внешнего изменения микрорайона посредством возведения высотных объектов. Для этого екатеринбуржцы организовали сбор подписей на сайте "Российской общественной инициативы" с целью присвоить микрорайону статус "Историческое поселение".

"Уралмаш - один из самых грандиозных объектов строительства в СССР периода первых пятилеток. Всего лишь за одно десятилетие, буквально с нуля был возведен завод-гигант и примыкающие к нему жилые кварталы для рабочих и специалистов. Факт уникален даже для мировой практики", - говорится в обращении.

Согласно пилотному проекту по изучению мнения жителей микрорайона, 84% уралмашевцев выступают за сохранение исторической части соцгорода, а 55% респондентов видят Уралмаш как культурный центр притяжения туристов.

"Соцгород Уралмаш уникальное воплощение (с 1920-х по 1960-е годы) оригинального и целостного проекта мастерской под руководством Петра Оранского. По полноте и объему воплощения не имеет аналогов в России. Сохранилась подлинность большой доли территории и ценных градообразующих объектов исторической среды. Сегодняшние подходы к застройке территории угрожают утратой уникального потенциала, заложенного около 100 лет назад. Уже полностью утрачены здание стадиона "Авангард", кинотеатр "Темп", здания больничного городка и первого гаража, под вопросом сохранение цехов завода, здания школы-семилетки и даже танкодрома, на котором в годы Великой Отечественной войны испытывались знаменитые уралмашевские танки и самоходки", - сообщается в обращении.

В случае, если жителям микрорайона удастся присвоить Уралмашу статус "Исторического поселения", на территории будут действовать ограничения по этажности зданий, изменению объемно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки, а также по планировочной структуре.

"В 2010 году Екатеринбург утратил статус исторического города (поселения), - сообщается в обращении. - В этой ситуации историческое поселение Уралмаш сможет стать достойным свидетельством вклада Екатеринбурга в культурное и историческое развитие России".

В поддержку инициативных граждан уже проголосовало 498 человек. Против выступило 38. Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо собрать еще 99 тыс. 502 голоса. Сделать это нужно до марта 2021 г.