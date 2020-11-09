09 Ноября 2020
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Константин Семин - о выборах в США

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Политика За рубежом
Дональд Трамп после голосования на выборах президента США 24.10.20. (2020) | Фото: YouTube-канал Дональда Трампа

Штаб Трампа опроверг информацию об организации митингов

Президент США Дональд Трамп не намерен устраивать массовые митинги по стране с требованием пересчета голосов, заявил советник его предвыборного штаба Джейсон Миллер. Он назвал эту информацию "стопроцентной ложью", пишет Regnum.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этом якобы настаивали члены предвыборного штаба Трампа.

По данным портал Axios, Трамп готов объявить о создании команд для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

Между тем, в США начались протесты против результатов выборов президента. Сторонники Дональда Трампа провели акции в нескольких штатах. В частности, митинги прошли в таких городах, как Атланта, Таллахасси, Остин, Бисмарк, Бойсе и Финикс. В ряде городов начались столкновения.

Напомним, по результатам выборов победа отходит оппоненту Трампа Джо Байдену. Трамп считает, что подсчет голосов был нечестным и готовит иски в суд.

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Штаб Трампа опроверг информацию об организации митингов

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Теги: дональд трамп, выборы в сша, митинги



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