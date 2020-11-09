09 Ноября 2020
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Рысь (2018) | Фото: Энимал Ридер

Зоопарк какой-то! В Красновишерске возле детского сада заметили рысь

Жители Пермского края заметили рысь, прогуливающуюся около детского сада, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вечером, в воскресенье, в городе Красновишерск. Запись с рысью опубликована в местной группе социальной сети "ВКонтакте". По словам автора видео, хищное животное бегало около детского садика в микрорайоне Лагерь.

"Снимаю рысь в Лагере, пошла в сторону садика, смотрит на меня, замерла, первый раз вижу, чуть больше кошки. Ничего себе!", - комментирует за кадром автор видеоролика.

Саму рысь на видео видно не очень четко. Зато автор другого видеоролика показал отпечатки лап хищника.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что животному нечего есть, потому оно и вышло к людям. Другие подписчики группы "Подслушано Красновишерск" связали инцидент с вмешательством человека в дела природы, в частности, с вырубкой лесов. Также в комментариях отметили, что животные из леса к людям выходят все чаще.

"Сначала медведи, сейчас рысь, кто следующий?", "Подождите. Осталось еще чуть-чуть, только река встанет и волки придут. Они же каждый год приходят", "Зоопарк одним словом", "Что-то заставило животных выходить к людям из леса. Потеряна какая-то взаимосвязь в природе", - пишут интернет-пользователи.

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Зоопарк какой-то! В Красновишерске возле детского сада заметили рысь

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Теги: Рысь, детский сад, лагерь, хищное животное



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