09 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
маршрутки, забастовка, (2020) | Фото: управление транспорта Челябинска

В Челябинске водители маршруток устроили забастовку

Жители Чурилово пожаловались на перебои в работе маршрутного такси №86. Интервал движения маршруток увеличился до 40 минут, поэтому горожанам пришлось добираться до работы с пересадками. В управлении транспорта города рассмотрят вопрос об отзыве свидетельства на право обслуживания данного маршрута, передает корреспондент Накануне.RU.

"Говорят, сегодня у маршруток 86 забастовка на Мехкалонне из-за автобуса №2, стоять долго пришлось на остановке, пока 62 не приехала", - сообщили жители в местном паблике.

Маршрут № 86 Мехколонна – Шершни – Мехколонна пользуется спросом у жителей микрорайона, поэтому из-за долгого ожидания некоторые жители опоздали на работу.

"Это кошмар. Меня опять штрафанули за опоздание. Я лично сегодня не видела 86 красную и синей не было. А общественный транспорт был переполнен и интервал у них, видимо, длинный", - пожаловалась жительница Чурилово.

Позже в группе появилось сообщение, что забастовку водители устроили из-за дорогого путевого листа.

Жители Чурилово пожаловались на работу частного перевозчика в управление транспорта города. Специалисты ведомства зафиксировали, что маршрут работает с увеличенным интервалом, а на конечной остановке было выявлено более 20 стоящих маршруток № 86.

маршрутки, забастовка,(2020)|Фото: управление транспорта Челябинска

"Поскольку данный перевозчик не способен обеспечить стабильную работу маршрута, управлением транспорта будет рассмотрен вопрос об отзыве свидетельства на право обслуживания данного маршрута", - сообщили Накануне.RU в управлении.

В ведомстве добавили, что на участке ЮУрГУ — Мехколонна работает автобус № 2. Сегодня на этот маршрут выведены дополнительные машины.

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В Челябинске водители маршруток устроили забастовку

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Теги: Чурилово, маршрутка, забастовка, автобус, общественный транспорт,



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