09 Ноября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Артем Дзюба (2019) | Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ

"Я совершаю ошибки": Дзюба записал видеообращение к поклонникам

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба (32) записал видеообращение к подписчикам в Instagram. Он опубликовал его после игры питерского клуба с "Краснодаром", в которой "Зенит" одержал победу не без участия Дзюбы.
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Напомним, накануне в сети появилось интимное видео футболиста. Оно не предназначалось широкой публике – по последним данным, у члена сборной России взломали телефон и похитили личные файлы. После этого скандала главный тренер сборной команды Станислав Черчесов объявил, что Дзюба пропусти ноябрьские игры команды. Тренер "Зенита" Сергей Семак отстранять футболиста не стал, но передал его капитанскую повязку другому игроку. При этом о поисках и желании наказать взломщиков никто не заявил. Футбольные фанаты и пользователи, поклонники Дзюбы разделились: одни начали травить спортсмена и даже на матче с "Краснодаром" выкрикивали обидные кричалки. Другие, в том числе и некоторые звезды (например, Ксения Собчак), поддержали Дзюбу, мол, он, во-первых, сам никому не показывал видео, во-вторых, в самом видео не делает ничего противозаконного или неприемлемого.

"Это, наверное, был самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал, даже не сдержал эмоции немного в машине на обратном пути, - заявляет в видеообращении Дзюба. – Я не идеален, как и любой человек. Я совершаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я во многом, наверное, виноват".

"В такие моменты, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые остаются со мной и которые меня поддержали в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья, даже люди, которые мне не знакомы, меня поддержали. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я надеюсь, что я смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае. Максимально сдерживаюсь, чтобы не быть тряпкой или показушником. Благодарю судьбу за уроки, которые очень болезненны и жестоки для меня", - заключил футболист, пообещав "постараться не сломаться".

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"Я совершаю ошибки": Дзюба записал видеообращение к поклонникам

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Теги: артем дзюба, видео, секс-скандал, сборная россии, зенит



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