Моор передал "скорой помощи" 13 новых машин. Ожидается еще 33

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал "скорой помощи" 13 новых машин.

"Мы продолжаем и будем продолжать обновление автопарка скорой помощи. Ведь от ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда врачи испытывают колоссальную нагрузку. Мы и дальше будем помогать нашим медикам работать быстро и эффективно", - подчеркнул Александр Моор.

От имени всех тюменцев глава региона тепло поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный и добросовестный труд.

Глава региона осмотрел новые автомобили. Они оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи, доложила главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

В ноябре Тюменская область получит еще 33 машины скорой помощи, которые будут направлены в сельские районы.

Напомним, неотложная помощь в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы. В октябре Моор сообщил, что данная служба дополнительно получила 12 автомобилей, планировалось передать еще 41 автомашину. "Кроме того, регион дополнительно приобрел 46 новых автомобилей скорой помощи", — рассказал тогда Александр Моор. Глава региона тепло поблагодарил тюменских медиков за самоотверженный труд.