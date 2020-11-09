Генпрокуратура назвала причину взрыва газа в частном доме в Челябинске, где погибли женщина и двое детей

Взрыв газа в частном доме в Челябинске, в результате которого погибли женщина и двое детей, мог произойти из-за установленного кустарным образом газового оборудования.

"По предварительным данным, имевшиеся в доме газовые котел и плита были установлены кустарным способом. Договор на техническое диагностирование с обслуживающей организацией сетей газоснабжения дома собственниками не заключался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В настоящий момент прокуратурой проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, в Челябинске три человека погибли в результате пожара в частном доме в Металлургическом районе. Инцидент произошел 4 ноября. Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать врыв бытового газа. Женщина и ее 14-летняя дочь умерли во время пожара, семилетний сын скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.