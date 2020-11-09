09 Ноября 2020
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Общество В России
тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

В лабораториях назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19

Причиной ошибочных результатов тестирований на коронавирус могут быть как действия медиков, так и самих пациентов. Об этом сообщили РБК в лабораториях, где проводят исследования на COVID-19.

Так, неверные результаты могут быть связаны с неправильным забором биоматериалов или с некорректной транспортировкой этих проб. При взятии пробы врачи не должны касаться щек, языка, десен и губ. Важна стерильность инструментов, а также хранение биоматериалов в соответствующих для этого условиях.

За час до взятия мазка пациенту не следует есть, пить, чистить зубы, полоскать рот или использовать жевательную резинку. Нельзя промывать нос или закапывать лекарства. Кроме того, тест нужно делать как можно быстрее после выявления симптомов.

Отмечается также, что риск ложноотрицательных результатов выше, если используются наборы для самовзятия биоматериала.

Ранее в Минздраве заявили, что в 30-40% случаев ПЦР-тесты на COVID-19, давшие отрицательный результат, являются ошибочными. Проблема не в качестве тестов, а в неправильном взятии материала (мазка).

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В лабораториях назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19

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Теги: тесты, коронавирус, ложноотрицательные тесты



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