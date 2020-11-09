В Тюмени поступило в суд дело бывшего главы УМВД Юрия Алтынова

В Центральный райсуд Тюмени поступило уголовное дело бывшего главы областного управления МВД Юрия Алтынова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Дата первого заседания и судья пока не определены.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. Он покинул пост в конце сентября того же года, это стало для его подчиненных неожиданностью.