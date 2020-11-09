СМИ: Госдума может впервые опробовать новый порядок назначения министров

9 ноября российский лидер Владимир Путин подпишет указы об отставке четырех федеральных министров — глава Минтранса Евгения Дитриха, глава Минприроды Минприроды Дмитрия Кобылкина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака.

В этот же день могут быть названы их преемники. Как ожидается, назначение впервые пройдет по новой процедуре — после утверждения Госдумой, пишет "Коммерсант".

Трем из них прочат новые высокие посты: Якушев, возможно, станет полпредом президента в Уральском федеральном округе, Новак, может быть назначен первым вице-премьером российского правительства.

Дитриха "сватали" в губернаторы Белгородской области – там еще в конце сентября ушел в отставку последний ельцинский губернатор Евгений Савченко. Врио главы региона стал первый замгубернатора, но утверждать его на этом посту Москва не спешит.