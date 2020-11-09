09 Ноября 2020
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дегтярск, гололед (2016) | Фото: гибдд по свердловской области

Госавтоинспекция: погодные условия осложняют ситуацию на свердловских автодорогах

Водителей Свердловской области предупредили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Управлении ГИБДД, начавшийся снегопад, понижение температуры и сильный ветер способствуют образованию на дорогах гололёда. Водителей просят выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких манёвров, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, исключить обгоны на трассах.

Водителям без достаточного опыта вождения в таких погодных и дорожных условиях необходимо отказаться от личного транспорта.

Согласно данным gismeteo.ru, сегодня в Екатеринбурге ожидается температура воздуха около ноля, продут осадки в виде снега с дождем.

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Госавтоинспекция: погодные условия осложняют ситуацию на свердловских автодорогах

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Теги: Свердловская область, водители, дороги



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