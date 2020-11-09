Газификацию могут сделать показателем эффективности работы губернаторов

Министерство энергетики России в рамках новой концепции газификации страны выступило с предложением сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы глав регионов.

Как сообщил глава ведомства Александр Новак, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации. Его главная задача – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик.

При необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации России и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году, сообщает "Прайм".

Как сообщалось, названы четыре региона России, жители которых могут получить возможность первыми в стране бесплатно провести газ до границ своего участка.

Проведение социальной газификации будет связано, в том числе, с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать, согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива.