В Челябинске автобус столкнулся с легковушкой: есть жертвы

Утром 8 ноября в Челябинске по улице Героев Танкограда водитель автобуса ПАЗ-320302 при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю "Фольксваген Пассат" и совершил с ним столкновение.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Управлении ГИБДД, в результате аварии водитель легковушки 1968 года рождения от полученных травм скончался в больнице.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 5 ноября в Великом Новгороде автобус попал в ДТП.

Транспортное средство врезалось в здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, из 26 человек пострадали восемь. Еще один пассажир погиб.