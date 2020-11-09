Мишустина призвали дать деньги на маски пенсионерам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к главе кабмина России Михаилу Мишустину с просьбой выделить средства на покупку защитных масок социально незащищенным россиянам, в том числе - пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.

Также Миронов призвал рассмотреть вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, некоторые российские производители защитных масок прекращают их производство из-за отсутствия спроса.

В настоящее время на складах насчитывается около 141 млн масок, что в будущем может привести к их дефициту, так как предприятия без мер господдержки не смогут возобновить производство.