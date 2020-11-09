Сенатор: в США готовятся к полномасштабной инаугурации президента

Совместный инаугурационный комитет Конгресса США готовится к полномасштабной церемонии приведения к присяге нового американского президента.

Как сообщил председатель комитета Рой Блант, церемония пройдет на открытом воздухе. По его словам, "кто будет приведен к присяге, сочтет день инаугурации великим". Блант выразил надежду, что Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден будут на церемонии, "не важно кого из них в этот день приведут к присяге".

Мероприятие запланировано на 20 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Напомним, ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.