"Росатом" готов построить еще одну АЭС в Белоруссии

Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции в Белоруссии.

Как сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев, это произойдет, если решение о ее возведении будет принято. По его словам, локализация строительства позволит сократить сроки и стоимость проекта в сравнении с Белорусской АЭС.

Как отметил Лихачев, больше 50% общестроительных работ на БелАЭС провели белорусские специалисты, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 7 ноября в Островце состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Президент Александр Лукашенко это событие назвал историческим.