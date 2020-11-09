Правозащитники: в Минске задержаны более 700 протестующих
Белорусские правоохранительные органы задержали 8 ноября более 700 человек - участников акции протеста в Минске и некоторых других городах страны.
Как сообщили Накануне в правозащитном центре "Весна", подавляющее большинство взято под стражу в Минске, а также в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.
По данным ТАСС, среди задержанных - победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.
Также среди задержанных - журналисты и спортсмены.
Как сообщалось, в это число попали серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.
В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска.