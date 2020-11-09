09 Ноября 2020
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Политика В России
онкология больница врач (2008) | Фото: genomed.ru

Голикова распорядилась срочно закупить онкопрепараты

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила решить вопрос с дефицитом лекарств для лечения окнкологических заболеваний.

Минздраву поручено срочно проработать вопрос закупки небольших объемов дефицитных лекарств через запрос котировок, что позволяет провести процедуру быстрее, чем путем торгов.

Также министерство должно рассчитать общую потребность в лекарствах из списка благотворительных организаций, а также по другим препаратам для лечения онкологии.

До 27 ноября Минздрав должен актуализировать стандарты оказания медпомощи по всем онкозаболеваниям.

Минпромторгу поручено оценить, смогут ли отечественные производители восполнить дефицит, сообщает РБК.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров признал, что перебои с поставками в регионы лекарств и медицинского кислорода были. На заседании руководства федерального штаба по борьбе с коронавирусом он отметил, что еще в первую волну коронавируса в России было значительно увеличено количество больничных коек с кислородным обеспечением.

Перебои с поставками лекарств в отдельные регионы министр объяснил "перегрузкой каналов дистрибуции". "То же самое касается системы маркировки лекарств. Это связано с перестройкой системы", - отметил глава ведомства.

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Голикова распорядилась срочно закупить онкопрепараты

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Теги: лекарства, онкология



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