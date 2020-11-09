09 Ноября 2020
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Спорт
Алексей Миранчук, полузащитник ФК Аталанта (2020) | Фото: instagram.com/atalantabc

Алексей Миранчук забил "Интеру" в дебютном матче в чемпионате Италии

Российский футболист Алексей Миранчук забил мяч в дебютном для себя матче чемпионата Италии по футболу.

Встреча 7-го тура между "Аталантой" и "Интером" завершилась со счётом 1:1. У гостей на 58-й минуте игры отличился Лаутаро Мартинес. Миранчук дебютировал в Серии А на 59-й минуте, выйдя на замену. На 79-й минуте он сравнял счёт ударом с левой ноги с линии штрафной площади.

Отметим, что несколько предыдущих игр российский футболист провёл на скамейке запасных клуба из Бергамо. А дебютировал Миранчук в новой команде в Лиге чемпионов, в игре против "Митьюлланда", где также сумел отличиться, выйдя на замену. Таким образом на счету 25-летнего хавбека два гола в двух играх за новый клуб.

Напомним, футболист перешёл в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце лета, но пропустил начало сезона из-за травмы.

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Алексей Миранчук забил "Интеру" в дебютном матче в чемпионате Италии

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Теги: футбол, Алексей Миранчук, Аталанта, Интер, гол, Серия А, чемпионат Италии



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