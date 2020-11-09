Туроператоры запустят чартеры на Шерегеш и Хибины

Пандемия переориентировала туристическую индустрию на внутренние направления. В этом году впервые в истории туроператоры запустят чартеры на горнолыжные курорты Шерегеш в Кемеровской области и Хибины в Мурманской, рассказала на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Горнолыжные туры будут одним из хитов продаж этой зимы. Дело не только в том, что закрыты европейские курорты, но и в том, что в конъюнктуре спросе мы видим повышенный интерес к горнолыжному отдыху", - сказала Майя Ломидзе.

Спрос на горнолыжный отдых распространяется неравномерно. Благодаря Олимпиаде в Сочи самым востребованным курортом стала Красная поляна, затмив Шерегеш, Домбай и Татарстан.

"Хитом будет Красная поляна. Многим может не хватить места в комфортных местах размещения", - прокомментировала Ломидзе.

"В этом году некоторые российские туроператоры, понимая, что на курортах Краснодарского края всем может не хватить комфортных мест размещения, подстраховались и впервые в истории российского туризма собираются ставить чартерные рейсы в Шерегеш и Хибины", - рассказала исполнительный директор АТОР.

Оба этих курорта идеальны для катания по перепадам высот и качеству снега, однако из-за удалённости от Москвы они пользовались спросом в основном среди жителей близлежащих регионов.

По словам Ломидзе, каждый из туроператоров рассчитывает за сезон перевезти на эти горнолыжные курорты порядка 3 тыс. человек, при этом стоимость чартерных авиаперевозок будет ниже регулярных примерно на 20%.

Чартеры уже появились там, где никто их не мог себе нафантазировать, заметила эксперт, говоря о зимних турах на Байкал.

Благодаря чартерным программам и программе кешбека Байкал войдет в топ-15 продаж на Новый год. На 10-15% больше туристов, чем обычно, поедет в Крым. Те, кто мечтал побывать на Камчатке, смогут посетить регион, сэкономив 25%.

Пока что люди планируют новогодние путешествия с осторожностью: продажи есть, но они "аккуратные". Быстрее всего на покупку туров решаются богатые туристы, поэтому дорогие объекты размещения на Красной поляне и прибрежном кластере, в Крыму, в Карелии на новый год уже забронированы, рассказала Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР посоветовала туристам внимательно читать договоры при покупке туров. При заграничных путешествиях оформляется страховка от невыезда по уважительной причине, однако внутри России такого продукта ещё нет – это обсуждаемая тема.

"Это можно обговаривать с агентством. Я не вижу правовых основ для гарантированного возврата денег, если турист заболел коронавирусом. Все понимают, какая ситуация сейчас и, поверьте мне, туриндустрии нет желания ущемить туриста - каждый на вес золота", - заключила Майя Ломидзе.