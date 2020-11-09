Туристическая отрасль выживает как может, - исполнительный директор АТОР

Туристическая отрасль в эпоху пандемии коронавируса выживает за счёт собственных усилий: обещанная государственная поддержка на деле не вылилась ни во что. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам года и планам на зимний туристический сезон, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Положение туризма в России смотрится более выигрышно по сравнению с европейскими странами, которые переживают очередную волну коронавируса. Однако там введение чрезвычайных мер связано с определенными субсидиями от государства, чего нельзя сказать о нашей стране, отметила Майя Ломидзе.

"Да, их получить непросто, но они выделяются представителям индустрии. В нашем случае вся масштабная программа помощи, которая озвучивалась, по сути не вылилась ни во что. Большая часть поддержки была направлена в адрес малого и среднего предпринимательства. Если мы говорим про туроператорский бизнес, про крупные отели, про сферу речных круизов, ни одна из этих сфер бизнеса не входит в сферу малого и среднего предпринимательства", - сказала исполнительный директор АТОР.

В список системообразующих предприятий тоже вошли далеко не все, да и те, кто вошёл, не получили благодаря этому дополнительных льгот, позволивших бы пережить этот кризис.

"Мы видим следующее – отрасль выживает как может", - добавила Ломидзе.

Наиболее востребованными мерами поддержки для малого и среднего предпринимательства в сфере туризма были субсидии и кредиты. Но у тут было не всё гладко.

"По нашим предварительным оценкам, этой мерой воспользовались до 3% предпринимателей. Но у банков, уполномоченных выдавать эти субсидии, деньги закончились быстрее, чем список тех, кто стремился эту помощь получить, и условия кредитования или субсидирования менялись часто на ходу. Это чисто косметическая мера", - подчеркнула эксперт.

Самой действенной мерой оказалось постановление Правительства об отсрочке обязательств: она позволила индустрии остаться на плаву, считает Ломидзе.

Пережить кризис туризму помогли бы отсрочка налоговых выплат хотя бы до конца первого квартала 2021 г. или отмена ряда налогов. АТОР направила соответствующее письмо Мишустину.

"Снижение налоговых ставок или отмена каких-то налогов – это можно было бы расценивать как одно из самых существенных мер государственной поддержки в данной ситуаици", - заметила Ломидзе.

А акция "кешбек" поддержала не столько отрасль, сколько потребителей.

По словам исполнительного директора АТОР, количество бронирований в первую неделю кешбека у авиакомпаний увеличилось на 50-60% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

Впервые за всю историю российского туризма появились чартерные программы на Байкал. На Камчатку чартеров пока нет, но акция "кешбек" сделала стоимость поездки на край страны дешевле на 25-30%.

"Рынок из клинча ещё не вышел, и, какая будет картина после пандемии, сейчас сказать невозможно. Только когда будут понятны перспективы завершения и протоколы совместного проживания с коронавирусом, об этом можно будет судить. Люди хотят путешествовать, менять картинку, в которой живут, тратить на это почти последние деньги. Противостоять этому невозможно, надо как-то встраивать и учитывать мировой опыт", - заметила Майя Ломидзе.

Черногория, Швейцария и остальные европейские страны сделали в пандемию упор на внутреннем туризме. Это тот шаг, который должна сделать любая другая страна, считает исполнительный директор АТОР.

"Следующий шаг – создавать такие условия, чтобы спрос восстановился быстро. Не надо задирать цены, надо создавать такие условия въезда, чтобы любому гражданину было комфортно въехать. Например, Турция цены не поднимала, даже снижала, ровно такие же планы у большинства стран. Надо встраиваться и извлекать уроки", - заключила Ломидзе.