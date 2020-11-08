Болельщики "Зенита" вывесили нравоучительный баннер после истории с Дзюбой

Болельщики "Зенита" на матче с "Краснодаром" вывесили нравоучительный баннер "В историю трудно войти, но легко вляпаться". Артем Дзюба, "вляпавшийся в историю" с компрометирующим видео, сегодня играет без капитанской повязки.

Напомним, ранее в соцсетях было распространено интимное видео с участием Артема Дзюбы, на котором капитан команды занимается онанизмом. Дзюба закрыл свой Instagram и никак не комментирует происшествие. Однако главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже объявил, что на сборы в ноябре Дзюба, капитан сборной, вызван не будет.