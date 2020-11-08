Двое известных спортсменов и еще более 400 человек задержаны в Минске

На акциях протеста в Минске задержали более 400 человек. В это число попали серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска, сообщает Интерфакс.

Андрей Кравченко - белорусский атлет, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, дважды вице-чемпион мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. Заслуженный мастер спорта Белоруссии по легкой атлетике.

Кравченко первым подписал обращение спортсменов к белорусским властям с требованием прекратить насилие в стране и провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами. После этого он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике.

Иван Ганин - многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу. Ганин также высказывал свое мнение о ситуации в стране и выступал против насилия.