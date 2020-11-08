Страны ОПЕК ждут нефтяного кризиса из-за Байдена

Приход к власти Джо Байдена в США может создать проблемы для нефтедобывающих стран, считают участники ОПЕК. Они предполагают, что новый президент пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее, передает РИА Новости.

Если Байден станет президентом США, есть также риск того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+, ведь именно Трамп поспособствовал участию Москвы в сделке. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи.

В ОПЕК также сообщили агентству, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником нефтегазовой индустрии.

В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.