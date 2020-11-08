Больше 30 вагонов товарного поезда сошли с рельсов под Новосибирском

В Новосибирской области с рельсов сошел товарный поезд. Под откос улетели более 30 вагонов.

Авария произошла на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги.

В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.