Больше 30 вагонов товарного поезда сошли с рельсов под Новосибирском
В Новосибирской области с рельсов сошел товарный поезд. Под откос улетели более 30 вагонов.
Авария произошла на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги.
В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.