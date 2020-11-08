Дзюбу не позвали на сборы после слива компрометирующего видео

Капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу не вызвали в расположение национальной команды на ноябрьские матчи. Тренер сборной Станислав Черчесов объяснил устранение прославленного футболиста необходимостью сосредоточиться для остальной команды.

"Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с командами Молдавии, Турции и Сербии в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", - цитирует Черчесова пресс-служба сборной.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - добавил главный тренер.

Ранее в соцсетях было распространено интимное видео с участием Артема Дзюбы, на котором капитан команды занимается онанизмом. Дзюба закрыл свой Instagram и никак не комментирует происшествие.