После видеообращения работников "скорой", Минздрав направил в Хакасию десант врачей

Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку.

Это не первый федеральный десант медиков в проблемные регионы - группы врачей уже работают в Кемеровской области, Курганской области, Иркутской области, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Крым, помощь оказывается республикам Южная Осетия и Абхазия. На очереди - Ставропольский край, Тверскую область, республику Алтай.

Ранее работники "скорой" в Хакасии записали видеообращение, в котором рассказали, что по многу часов не могут передать больных на госпитализацию.

"Мы стоим с больными в очередях по 6-10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту", - говорит сотрудник "скорой" в этой видеозаписи. Врачи говорят, что в больницах закончились места для больных с коронавирусом, необходимых лекарств в аптеках нет либо же цены на лекарства взвинчены в пять раз.