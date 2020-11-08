Названы две приоритетные версии причины авиакатастрофы с участием телеведущего НТВ

Обломки самолета, на котором летел телеведущий Александр Колтовой, будут перевезены в ангар для исследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Пока следователи называют в качестве вероятных причин авиакатастрофы техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи совместно с представителями МАК изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования.

Продолжается изучение технической документации воздушного судна, полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.

Ранее, напомним, сообщалось, что журналист летел и погиб вместе с супругой, однако напарница Колтового по программе "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева опровергла эту информацию, заявив, что жена Колтового жива.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что погибшей в крушении самолета оказалась Наталья Климова 33 лет. Подробности не раскрываются.

Котловой вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ и был соведущим проекта "Звезды сошлись". Авиация была хобби молодого человека, судя по социальным сетям, он посвящал ему много времени.

Ранее московское СУТ СКР начало доследственную проверку на месте происшествия. Спасатели, прибывшие к месту крушения, тушили пожар, очевидцы указывают на то, что самолет начал гореть еще в воздухе. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель.