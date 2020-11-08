Девочку, чудом спасшуюся при резне в Солнечногорске, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию

Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу.

Напомним, накануне были найдены тела двух женщин с множественными ранениями, и сильно израненная шестилетняя девочка. К преступлению может быть причастен работавший в доме мигрант.

Девочку госпитализировали в реанимацию третьей горбольницы имени Кончаловского, город Зеленоград. Состояние девочки тяжелое.