На новый год россияне отправятся на горнолыжные курорты

На новый год россияне отправятся на горнолыжные курорты, считает Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что бронирования уже идут, хотя и не с такой глубиной, как раньше.

"Что касается наиболее популярных направлений, то это традиционно горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север — в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область", - сказала Догузова.

Также, по ее данным, бронируются оздоровительные туры, передает Коммерсант.

Ростуризм хочет за десять лет удвоить объем поездок по стране и доходов от иностранных гостей. Ожидается, что вопрос с ростом потока интуристов может решиться за счет внедрения электронных виз, а для россиян могут разработать систему субсидий и грантов.