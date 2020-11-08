Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса в сентябре. Данные по УрФО

Росстат обнародовал данные по смертности заболевших коронавирусом россиян за сентябрь. Все случаи смерти зараженных распределены по четырем категориям - вирус основная причина смерти, вирус не идентифицирован, но возможно стал причиной смерти, вирус повлиял на смерть, но не является основной причиной, вирус не повлиял на смерть.

Так, в Свердловской области за девятый месяц года от коронавируса скончались 188 человек, у 173 из них вирус стал главной причиной смерти, у 15 - не идентифицирован. 26 зараженных коронавирусом свердловчан умерли в сентябре не по причине COVID-19: у 4 вирус оказал отягчающее влияние на течение других болезней, у 22 зараженных вирус никак не причастен к смерти.

В Челябинской области вирус убил 58 человек, у 8 из них вирус не идентифицирован. Еще 584 зараженных скончались от сопутствующих болезней - в том числе 158 - от осложнений связанных с ковидом.

В Тюменской области от коронавируса умерли 7 человек, все с подтвержденным диагнозом. 64 заболевших скончались от других заболеваний, у 18 из них были осложнения в связи с коронавирусом.

В ХМАО за сентябрь от коронавируса умерли 28 человек, диагноз был подтвержден у 26. 31 югорчанин скончался от других заболеваний на фоне коронавируса, в том числе трое - от осложнений, связанных с инфекцией.

На Ямале 8 человек умерли по причине коронавируса, диагноз был подтвержден у всех восьмерых. 5 человек умерли от сопутствующих болезней, в том числе четверо не имевшие осложнений.

В Зауралье за сентябрь 19 человек скончались от коронавируса, у всех вирус был идентифицирован. От других заболеваний умерли 14 зараженных, из них 13 - без ковидных осложнений.