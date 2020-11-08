Байден намерен сразу отменить некоторые указы Трампа

Джо Байден, предварительно, победивший на выборах президента США, намерен отменить некоторые указы Дональда Трампа сразу же, как только вступит в должность в январе.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, передает Интерфакс.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Как сообщалось, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.