В Минске начались блокировки мобильного интернета перед акцией протеста

В Минске начались блокировки мобильного интернета перед очередной акцией протеста. С проблемами столкнулись клиенты операторов А1 и МТС, не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои происходят в разных районах белорусской столицы.

Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции, сообщает РИА Новости.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.