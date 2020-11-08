08 Ноября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

В Минске начались блокировки мобильного интернета перед акцией протеста

В Минске начались блокировки мобильного интернета перед очередной акцией протеста. С проблемами столкнулись клиенты операторов А1 и МТС, не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои происходят в разных районах белорусской столицы.

Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции, сообщает РИА Новости.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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В Минске начались блокировки мобильного интернета перед акцией протеста

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Теги: минск, протест, задержания



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