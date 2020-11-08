08 Ноября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки выявлено 20 498 новых случаев коронавируса

В России выявлено 20 тыс. 498 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Показатель увеличился по сравнению с минувшими сутками, когда заболевших было 20 тыс. 396.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва - 5751 заболевший, Санкт-Петербург - 1331 и Подмосковье - 644 новых пациента с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека.

Меньше всего заболевших за сутки в Еврейской АО - 41 человек, в Чечне - 32 и в НАО - 8 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 774 тыс. 334 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 тыс. 537 летальных исходов, выздоровели 1 млн 324 тыс. 419 человек.

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В России за сутки выявлено 20 498 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, новые случаи



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